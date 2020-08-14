中國國家統計局發言人付凌暉今在發佈會上表示，從投資整體情況看，今年的投資和以往相比，最大的特點是沒有採取「大水漫灌」那種強刺激。上半年新型基礎設施的投資增長態勢比較好，新建5G移動基站數量超過20萬個。

付凌暉介紹，從資金情況看，財政資金對於投資的支撐作用在增強。1-7月份的投資到位資金同比增長2.1％，已經轉正。其中國家預算資金同比增長20％以上，對於整個投資增長起到拉動作用。

他說，從投資整體情況看，今年的投資和以往相比，最大的特點是沒有採取大水漫灌那種強刺激。促進產業升級發展是投資政策中的重要方面，民生領域投資增長也比較快。從1-7月份看，高技術產業投資同比增長8％，社會領域增長8.7％，社會領域中的教育、衛生投資增長都在兩位數以上。在高技術產業投資當中，資訊傳輸、軟體和資訊技術相關行業的投資增長比較快。

付凌暉表示，從相關部門情況看，上半年新型基礎設施的投資增長態勢比較好，新建5G移動基站數量超過20萬個，包括資訊領域投資增長也在兩位數。這些投資對於當前穩定經濟，對於未來發展都會起到良好的作用。

(中時 )