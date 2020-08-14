金管會保險局於今年6月開放電子支付可以網路投保，街口支付成為首家可用電支繳費的商家。街口支付14日宣布，正式攜手國泰人壽，共同推出網路投保能使用街口支付繳費的服務，帶給民眾免掏卡、免輸卡號的便利付費體驗，也讓網路投保與電子支付邁向新里程碑。

根據金管會六月份數據，國內電子支付使用人數已突破900萬大關，實質交易款項更比去年同期成長34.2％。而街口分析旗下用戶年齡層發現，新世代對於電子支付的接受度較高，統計顯示，25歲以下使用電子支付比例為17.17％，26～35歲比例為35.4％，36～45歲佔使用人數31.4％。整體來說，青壯年族群合計就高達八成五。街口表示，這個具備數位金融經驗的族群，正巧是喜歡自主規劃網路投保的主力客群。

國泰人壽保戶調查則顯示，超過六成的年輕人都會主動推薦使用街口支付投保旅平險給親友，前三大推薦原因是：「超神速！候機時投保OK」、「50％現金回饋」、「可一鍵加購專機保障」。

街口支付表示，國泰人壽網路投保選擇街口支付繳費，只要60秒即可完成，且無論於國泰人壽網站、APP或透過街口+ APP引導至國泰人壽網站投保，選擇以「街口+」APP繳費，可立即連結街口支付API，可直接手機付款、驗身並同時取得保障，付款體驗遠優於現行之輸入銀行帳戶、信用卡卡號的繳費方式。

(工商 )