近來在媽媽群組內瘋傳新竹地區有連鎖藥局販售來源不明口罩，引起媽媽們恐慌，憂心買到的是偽裝台製的假貨。新竹市衛生局獲報後至各分店稽查，發現藥局除了自未取得合格藥商許可執照廠商進貨，又自行加工貼醫用口罩許可證字號，遭到衛生局開罰百萬。

疫情在台似乎有死灰復燃之勢，口罩需求量也跟著大增，不過近來竹縣市媽媽群組瘋傳有連鎖藥局販售疑似不合格、偽裝台製的口罩，讓媽媽們相當恐慌，甚至還有媽媽自費購買大量口罩比對，就是害怕錯買到非台製口罩。

竹市衛生局接獲投訴後，第一時間派員前往該藥局各分店調查，經連日追溯供貨上游廠商，並約談該連鎖藥局負責人，發現藥局所稱的進貨廠商，並未取得合格的藥商許可執照，已違反藥事法第49條將開罰50萬。

另外衛生局也發現，藥局自上游廠商進貨口罩後，自行加工將醫用口罩許可證字號貼標於外包裝，已違反藥事法第57條規定應由藥物製造工廠為之，將開罰50萬。合計共將開罰100萬。目前衛生局僅就兩項稽查事實開罰，至於口罩製作地或是來源為何，已交由檢調單位持續追查。

(中時 )