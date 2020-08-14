天團「溫拿五虎」主唱、被暱稱為「校長」的演藝圈大前輩譚詠麟，再過幾天要過70大壽的他，至今仍生龍活虎在螢光幕前演出，保持健康活力的秘訣可能在於他私下熱愛運動，但昨天他分享近況，赫見面凹爆瘦憔悴模樣，讓人看了相當擔心。

譚詠麟昨(8/13)在微博發文，表示天氣不好所以留在室內做運動，反倒比出門更加倍鍛鍊，跟粉絲分享了運動後的模樣，滿頭滿身汗是正常，讓網友覺得比較奇怪的是譚詠麟臉頰整個凹下去，甚至有明顯消瘦的感覺，紛紛詢問是不是健康出了問題。

面對眾人關心，譚詠麟也隨即再發文，解釋只是太過努力地鍛鍊了，確實感到有點疲累，「不過休息過後喝了大量水分」，更曬照證明補充後真的回覆原先飽滿Q彈的樣子，讓眾人別擔心，但網友看了反倒覺得更該警覺，表示只是喝水後就解除臉部凹陷的狀態，短時間差異太大反倒覺得要檢查一下身體狀況。

(中時新聞網)