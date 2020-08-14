台灣韓式料理餐廳龍頭豆府餐飲集團（2752）公布2020年第二季財報，第二季營收達3.92億元，年增17.05%；稅後淨利5,384萬元，年增58.30%，每股盈餘2.46元。累積上半年營收7.73億元，年增18.11% ；稅後淨利9,048萬元，年增52.18%，每股盈餘4.17元。單季及上半年營收及獲利均創歷史新高。

豆府表示4月份受到敦睦艦隊的疫情影響，營收大幅衰退，但自5月份起的報復性消費，各門店營運逐漸回復正軌，部份門店甚至單月營收創新高。另外，針對疫情影響而開發的門市銷售通路，如餐點外帶服務、針對人流量較高的轉運站門市所開發的多款韓式特色餐盒及與Uber Eats、foodpanda等外送平台進行合作，而在餐廳外的銷售通路上，豆府餐飲集團店內超人氣韓式泡菜也於6月底正式在便利超商的通路上架，獲得不錯的銷售業績，對於營收均有相當助益。

此外，豆府餐飲集團於六月份創立新品牌「姜滿堂」，主打韓式直火燒肉，消費者的反應熱烈，相信未來能在百億燒肉市場搶得一席之地。

豆府在2020年的展店開發上，截至目前為止已展店9間門店，看好國內市場消費回溫，豆府餐飲集團也將持續積極拓點，為因應版圖擴張需求，已於八月正式啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，加上內場、外場正職人員、計時服務人員等，預計錄用超過200名餐飲人才。

(工商 )