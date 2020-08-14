Q2 EPS創新高 9檔物廉價美股吸睛 13:532020/08/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據統計，第2季有逾100家上市櫃公司每股稅後盈餘（EPS）創下歷史單月新高，其中，康舒（6282）及台達化（1309）等9檔，本益比（PE）都低於10倍，屬於價美物廉股。 投資專家指出，EPS創新高股中，有些是屬於出售不動產或營建股，或因防疫概念股帶動營運衝高，但也有不少公司是營運好轉，毛利率提升的績優公司。 據統計，第2季EPS創歷史新高，且PE在10倍以下計有達新、工信、國揚、熱映、宏正、根基、康舒、永固-KY及台達化。 (工商 ) #熱映 #康舒 #達新 #台達化 #根基 也許您會感興趣 推薦閱讀 Q2 EPS創新高 9檔物廉價美股吸睛 13:532020/08/14 財經 美股衝高回落 台股早盤失守12,700點關卡 09:322020/08/14 財經 Q3公司債發行量 攻歷史次高 04:102020/08/14 財經要聞 新總陽23.4億購地 改寫中路新高 04:102020/08/14 產業．科技 主力股百花爭艷 35支攻頂大放光芒 14:452020/08/14 財經 台股5日線震盪 投顧：下周看好5類股 13:542020/08/14 財經 三力入市 定期定額是良伴 04:102020/08/14 投資理財 今日股市備忘錄 04:102020/08/14 證券．權證 國喬、台達化 Q2獲利季增翻倍 04:102020/08/14 證券．權證 宋新妮上下開深V 秀「深溝美腿」自嘲變胖 00:262020/08/14 星光 財經熱門新聞 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員 - 財經 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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