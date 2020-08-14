據統計，第2季有逾100家上市櫃公司每股稅後盈餘（EPS）創下歷史單月新高，其中，康舒（6282）及台達化（1309）等9檔，本益比（PE）都低於10倍，屬於價美物廉股。

投資專家指出，EPS創新高股中，有些是屬於出售不動產或營建股，或因防疫概念股帶動營運衝高，但也有不少公司是營運好轉，毛利率提升的績優公司。

據統計，第2季EPS創歷史新高，且PE在10倍以下計有達新、工信、國揚、熱映、宏正、根基、康舒、永固-KY及台達化。

(工商 )