基隆嶼岸礁驚見浮屍 疑日前瑞濱波特船翻覆失蹤釣客 13:272020/08/14 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆嶼岸礁驚見浮屍，特徵符合瑞濱小船翻覆失蹤釣客。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區台62下瑞濱外海，於7日有四名釣客搭乘玻璃纖維小船前往釣魚，但不慎翻船，有2人漂在海上，被救起上岸，但仍有2人尚未發現，而今日上午10點26分有民眾在「基隆嶼」岸礁處發現一名男性遺體， 海巡人員出動海巡艇於中午12點將其打撈上艇，並返八斗子港。據了解，死者特徵為身著黑短上衣、黑短褲，並且左小腿有刺青，初步研判符合瑞濱灣翻船失蹤者呂員特徵，後續待基隆海巡隊通知呂員家屬協助確認身份 。 (中時 ) #特徵 #瑞濱 #小船 #釣客 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆嶼岸礁驚見浮屍 疑日前瑞濱波特船翻覆失蹤釣客 13:272020/08/14 社會 瑞芳蝙蝠洞戲水驚見浮屍 年約6旬男 12:072020/08/14 社會 人頭房貸套利吸金 許恒瑞等4人聲押禁見 13:202020/07/18 社會 貢寮男屍趴礁岩 確認划槳落海失蹤男子 08:552020/08/08 社會 貢寮海邊驚見男陳屍礁岩 身分待警消查明 13:042020/08/05 社會 綠鬣蜥翹家逛大街 警「逮捕」引主人上門認領 13:032020/08/14 社會 預約比台積電成長大個股 09:002020/08/07 財經 相驗曾華崇大體 士檢：生前落水無他殺 12:132020/07/24 社會 帶妻小遊貢寮漁港 男獨自潛水失蹤2天 釣客尋獲遺體 19:562020/08/11 社會 苗栗明德水庫 驚見女浮屍 09:362020/07/16 社會 社會熱門新聞 曾打鄭麗君巴掌 資深藝人鄭惠中李登輝追思會潑漆又被逮 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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