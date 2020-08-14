新北市瑞芳區台62下瑞濱外海，於7日有四名釣客搭乘玻璃纖維小船前往釣魚，但不慎翻船，有2人漂在海上，被救起上岸，但仍有2人尚未發現，而今日上午10點26分有民眾在「基隆嶼」岸礁處發現一名男性遺體，

海巡人員出動海巡艇於中午12點將其打撈上艇，並返八斗子港。據了解，死者特徵為身著黑短上衣、黑短褲，並且左小腿有刺青，初步研判符合瑞濱灣翻船失蹤者呂員特徵，後續待基隆海巡隊通知呂員家屬協助確認身份 。

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