前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會；蔡英文總統今在臉書表示，「謝謝李前總統，民主台灣，就由我們繼續守護。」

蔡英文指出，李登輝前總統的移靈車隊，今天上午在完成入殮火化禮拜後，繞行總統府一周。

她說，總統府、國安會的同仁，以及憲兵的弟兄姊妹，也在府前向李前總統致上最深的敬意。

(中時 )