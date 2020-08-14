蔡英文：謝謝李前總統 14:232020/08/14 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文：謝謝李前總統。摘自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今清晨6時40分起自台北榮總懷恩堂移靈後，移靈車隊於6時57分抵達濟南教會；蔡英文總統今在臉書表示，「謝謝李前總統，民主台灣，就由我們繼續守護。」 蔡英文指出，李登輝前總統的移靈車隊，今天上午在完成入殮火化禮拜後，繞行總統府一周。 她說，總統府、國安會的同仁，以及憲兵的弟兄姊妹，也在府前向李前總統致上最深的敬意。 (中時 ) #李登輝 #火化 #基督教長老教會 #濟南教會 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 台聯列隊目送李登輝移靈車隊 高喊：阿輝伯感謝您 11:372020/08/14 政治 韓國瑜選前之夜為李眉蓁站台 陳其邁諷：「以為今天是6月5日」 11:032020/08/14 政治 蓁親電邀約 韓國瑜喊今晚見 04:102020/08/14 政治要聞 曾文惠未出席李登輝火化禮拜 與台灣習俗有關 12:032020/08/14 政治 挺陸生 學生團體、教授齊發聲 04:102020/08/14 政治要聞 21響鐘聲 教會高規格向李登輝致敬 11:042020/08/14 政治 無形力量介入SOGO案偵辦 羅智強點名她追查 10:282020/08/14 政治 韓國瑜站台 韓粉淚崩吐心聲：讓高雄還存有一絲絲的正氣 14:192020/08/14 政治 出席致遠樓落成 蔡英文：下一世代產業從台南開始 14:002020/08/14 政治 李玟撇婚變稱仍被愛 突曬「新歡親吻片」認有新寶貝 12:292020/08/14 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜旋風來了 韓粉清晨搶佔位：晚到就只剩「站位」！ - 政治 選前之夜韓國瑜即將現身 黃創夏8字快評預言大選結果 - 政治 韓國瑜站台 韓粉淚崩吐心聲：讓高雄還存有一絲絲的正氣 - 政治 解放軍台海軍演 馬英九說話了 - 政治 韓國瑜為何是在選前之夜站台？王鴻薇爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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