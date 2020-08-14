NFL例行賽還沒開打就有球員嚴重違規，海鷹隊菜鳥席弗藍德(Kemah Siverand)因為偷帶女人進入球隊飯店，直接被球團宣布開除。NFL球隊目前在訓練營，雖然他們例行賽不打算採用隔離式的「泡泡」來阻擋新冠肺炎，他們仍然很重視防疫。

23歲的席弗藍德今年5月才與海鷹隊簽約，NFL官網記者指出這是殺一儆百，「清楚傳達了NFL對球員的要求，如果敢讓大家暴露在風險中，這就是你們的下場。」席弗藍德的劣跡都被監視器拍下，他讓那女人假扮成海鷹隊球員試圖溜進飯店，但騙不過旁人的眼睛。

即使依照疫情爆發前的規定，球員也不可以攜帶外人進入球隊飯店或房間，公羊隊2016年就以同樣理由開除了外接員Deon Long。有球迷質疑聯盟只敢拿這些小人物開刀，如果是明星球員犯錯，球團絕對不敢重罰。

無論如何，NFL下令球員每日檢測新冠肺炎，一直到9月5日為止，他們預計美國時間9月10日開打完整的例行賽。由於他們每隊的例行賽只有16場，所以不需要縮短球季。

(中時新聞網)