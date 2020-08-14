Makiyo為乾姊羅霈穎後事忙進忙出，今中午她從二殯為羅姊畫完大體，她透露羅姊非常滿意，甚至還隱約露出笑意，于美人也現身，對此感到欣慰。Makiyo幫羅姊化妝時間約1個多小時，她受訪時手上的眼線都還不及卸，開心地表示，「羅姊非常漂亮，（過程）比想像中順利」！問及羅姊在意的眉毛有無完美？Makiyo笑說「都被瀏海蓋住了」。

對於羅霈穎大體完妝，于美人也驚嘆「遺容安詳，意外的是有一點笑容，她皮膚非常好上妝，很少遺容這樣子的，得到很大的放心」，她放下心中大石，雖戴著口罩，聽得出語帶笑意說，「生前就要保養皮膚，不要為難別人」，開心能為羅姊完成最美妝容。

于美人說，「人死後有沒有靈魂。這件事情，我覺得是有的，那個靈魂不是一個玄學，也不是一個靈異故事，而是一種我們跟她的感應，我們盡可能去感應她的心情，我們這樣的心情來做，好像也都沒有做錯」。

明天是羅霈穎告別式，今天舉行第2個滿七儀式，于美人表示晚上會把紙紮跟庫錢燒給羅姊，「明天告別式之後，我們再回二殯火化，然後下午桃園入塔，這件事情整個後事就告一個段落」。並透露這幾天太累都沒夢到羅姊，「美好的故事讓我們可以深深的懷念她，那其實很多人都問，我們這幾天有沒有夢到，但是我必須講其實真正的思念，從八月十六號開始，因為我們再也不能為她做任何事了，我們就趕著這幾天，盡可能的多折一些紙錢，我們多做一些事情，讓她能夠圓滿」。

(中時 )