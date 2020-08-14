苗栗縣1名51歲婦人，今早（14日）開車行經頭份市民族路時，疑似為了閃車失控衝進民宅，頭份消防分隊獲報前往救援，初步檢視該婦人右大腿疑似變形受困於駕駛座，還有1名女童手部多處擦傷，幸好2人意識均清楚，雙雙被送往醫院治療。
肇事婦人經警方酒測確認沒有酒駕，事後調閱路口監視器發現，事故發生前有1輛白色自小客車準備倒車到民族路上，肇事婦人疑似為了閃車，失控直撞民宅。頭份警分局表示，詳細事故原因有待調查，也會約談倒車的白色自小客車車主到案說明。
苗栗縣消防局指出，14日上午8點35分頭份市民族路發生1起自小客車撞入民宅的事故，頭份消防分隊抵達現場時，發現肇事車輛正在漏油，消防人員立即將車子熄火並拉上手煞車，利用木屑覆蓋油漬，避免再有車禍事故發生。
救護人員上前查看，發現車內有1名婦人受困於駕駛座上，她意識清楚，但右膝蓋有撕裂傷，且疑似骨折，婦人經協助固定上長背板後，由消防人員從後座將婦人拖出，與另名手部擦傷的女童，雙雙送往為恭醫院治療。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。