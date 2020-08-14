事故現場。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1名51歲婦人，今早（14日）開車行經頭份市民族路時，疑似為了閃車失控衝進民宅，頭份消防分隊獲報前往救援，初步檢視該婦人右大腿疑似變形受困於駕駛座，還有1名女童手部多處擦傷，幸好2人意識均清楚，雙雙被送往醫院治療。

肇事婦人經警方酒測確認沒有酒駕，事後調閱路口監視器發現，事故發生前有1輛白色自小客車準備倒車到民族路上，肇事婦人疑似為了閃車，失控直撞民宅。頭份警分局表示，詳細事故原因有待調查，也會約談倒車的白色自小客車車主到案說明。

苗栗縣消防局指出，14日上午8點35分頭份市民族路發生1起自小客車撞入民宅的事故，頭份消防分隊抵達現場時，發現肇事車輛正在漏油，消防人員立即將車子熄火並拉上手煞車，利用木屑覆蓋油漬，避免再有車禍事故發生。

救護人員上前查看，發現車內有1名婦人受困於駕駛座上，她意識清楚，但右膝蓋有撕裂傷，且疑似骨折，婦人經協助固定上長背板後，由消防人員從後座將婦人拖出，與另名手部擦傷的女童，雙雙送往為恭醫院治療。

(中時 )