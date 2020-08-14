新北市立黃金博物館今年首推戶外實境解謎遊戲活動「散花仔－盜金行動」，滿足喜愛戶外運動、冒險解謎的民眾。活動即日起開放線上報名，名額有限，歡迎大朋友、小朋友在涼爽的秋季週末與中秋連假期間攜手共同探索金瓜石獨特的煉金人文歷史。

館長王錦華表示，博物館這次推出實境解謎遊戲，結合「實境解謎、AR擴增實境、真人RPG」等三大趣味元素。邀請民眾化身遊戲玩家，自主探索礦山，尋找暗藏的謎題，穿梭在山城，進行遊戲的同時還可欣賞金瓜石美景。每個關卡還有真人扮演關主與民眾互動，如果是喜歡刺激、享受推理解謎的遊戲狂熱者，冒險犯難場「散花仔－盜金行動」會是最佳選擇。另外也推薦新手玩家或是親子同遊，輕鬆遊樂場「小小煉金術師的考驗」則是最好的體驗。無論屬於何種玩家，都能在解謎遊戲過程中，享受大自然、AR科技及金瓜石歷史文化的獨家樂趣。

黃金博物館首推戶外實境解謎活動訊息

黃金博物館指出，遊戲劇情的時間設定在二戰後臺灣光復初期，原本在日本礦業株式會社工作、靠開採金瓜石礦石維生的礦工，因為失去了賴以為生的工作，迫於無奈只好當起「散花仔」，在礦坑盜採金礦換取微薄的金錢。實境解謎遊戲透過散花仔的角度，盜採金礦後如何躲避保警，讓民眾體驗當時金瓜石的人文歷史

黃金博物館指出，遊戲可以自由組隊，無論是習慣一人制霸全場、還是喜歡多人同心協力，都可以自由報名參加。除了闖關紀念品外，還有計時排名賽的豐厚獎品等著民眾挑戰，除此之外，超過350項好禮週週抽，最大獎項為Switch＋健身環，還有遊樂園門票、知名Buffet餐券等。有興趣的民眾快揪身邊的親朋好友一起來黃金博物館，來場智力與體力的實境解謎挑戰賽吧！詳細活動內容，請洽黃金博物館官方網站。

(中時 )