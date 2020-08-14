有機農業促進法去年上路後，我國有機驗證面積至今突破1萬公頃。（農委會提供／林良齊台北傳真）

有機農業促進法去年上路後，我國有機驗證面積至今突破1萬公頃，也分別日本、澳大利亞、紐西蘭、加拿大及美國簽定雙邊有機同等性互認協議，而有機農業促進法施行後首發出口9.6公噸的「有機黑芝麻餅」將銷往日本，這也代表國外市場認可我國有機認驗證體系，後續商機值得期待。

有機農業促進法自108年5月30日正式施行後，截至109年7月底止有機驗證面積突破1萬公頃，達1萬0328公頃、友善耕作登錄面積4590公頃，兩者合計1萬4918公頃，較105年底6784公頃成長120％，預計今年年底要達1萬5000公頃，屆時有機友善面積將占國內耕地面積1.9％，在亞太國家地區名列前茅。

今年5月30日各國未與我國簽訂有機同等性、互相承認對方的有機產品，國外的有機農產品，將退出台灣市場不得在台銷售；「有機農業促進法」中明訂推動雙邊有機同等性互認機制，陸續與日本、澳大利亞、紐西蘭、加拿大及美國陸續簽定雙邊互認協議。

至於目前我國進口最多的有機農產品的歐盟則仍未簽署，農糧署表示，曾多次與歐盟討論有機同等性的申請，但歐盟仍未有具體回應，在尚未達成有機同等性簽署之前，則可以透過台灣的驗證機構辦理境外驗證，才能進口。

(中時 )