電池模組廠—新普科(6121)上半年稅後盈餘為18.48億元，歷年同期新高，每股盈餘為9.99元，由於進入傳統旺季，NB及非IT產品訂單狀況不錯，新普科預估，第3季有機會延續往年趨勢，單季業績可望超越第2季，美系外資給予「建議買進」評等，目標價360元。

遠距工作及教學帶旺NB需求，且大陸廠區復工順利，新普科第2季合併營收為195.78億元，創下歷年同期新高，營業毛利為20.26億元，單季合併毛利率為10.35%，稅後盈餘為11.82億元，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為6.39元；累計上半年合併營收為340.62億元，營業毛利為34.51億元，合併毛利率為10.13%，稅後盈餘為18.48億元，亦是歷年同期新高，每股盈餘為9.99元。

隨著傳統旺季來臨，新普科7月合併營收回升至67.93億元，年成長5.25%，為今年單月新高，累計前7月合併營收為408.56億元，年成長8.7%；由於NB訂單持續暢旺，且美系品牌大廠下半年新產品陸續上市，加上非IT產品部分，兩輪電動車因歐洲各國陸續解封銷售增溫及BBU出貨放量，新普科表示，第3季不會太差，如無意外，業績有機會超越第2季，全年業績成長可期。

美系外資最新報告指出，我們認為，新普科的NB出貨量將因WFH(在家辦公)需求及市佔率提升成長，且電動自行車需求有望在今年下半年回升，加上微軟及亞馬遜的BBU如期出貨，預估第3季合併營收將季增9%(年成長5%)至213億元，第3季的營業淨利率也將提升至6.5%，單季每股盈餘為6元；我們認為值得關注新普科是否可以拿到更多美國數據中心客戶BBU訂單，如果是，多元化的客戶將對公司有利，可以帶來更高利潤，給予新普科「建議買進」評等，目標價360元。

(時報資訊)