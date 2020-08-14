光罩(2338)第二季擺脫業外不利之因素，單季較第一季由虧轉盈，淨利歸屬母公司業主1.34億元，基本每股盈餘0.66元，也優於去年同期之0.6元。上半年每股淨損縮減至0.4元。

光罩因併購效應加上需求強勁，第二季營收10.99億元、年增51.13%，仍創次高紀錄。毛利率15.25%，比去年同期的27.26%下滑12個百分點；營業利益6704萬元，整體業外轉為小賺22萬元，淨利歸屬母公司業主1.34億元，基本每股盈餘0.66元。

光罩2020年上半年營收再攀高，達22.04億元，年增53.25%；毛利率15.93%，比去年同期之24.54%下滑；上半年營業淨利1.16億元，比去年同期仍增加19.55%；但上半年業外虧損2.76億元，致上半年淨損歸屬母公司業主8096萬元，基本每股淨損0.4元，仍不如去年同期之每股賺0.9元。

展望下半年，公司高階新產線已順利投產並逐步放量，有望帶動第三季營收挑戰新高。第三季可望持續獲利，全年仍可望獲利。光罩7月營收持續攀高至3.97億元，年增10.52%；2020年1~7月營收26.02億元，年增44.7%。

台灣光罩近年積極轉型，去年底起開始擴充先進的12吋製程，上半年隨著新機台到位，已開始切入90奈米，目前90奈米已小量出貨，65奈米也通過海外客戶驗證，下半年貢獻度將更為顯著；未來也將逐步發展到40奈米以下更先進製程。

台灣光罩近年也積極併購，陸續收購美祿、威達與群豐，帶動營收快速成長，2020年第一季營收11.06億元創新高，年增55.48%；毛利率16.6%，年減約5個百分點；營業淨利4908萬元，本業仍有獲利，因業外淨損2.76億元，致財報表現不佳；單季稅後淨損2.62億元，淨損歸屬母公司業主2.16億元，每股虧損1.09元。

此外，光罩目前為庫藏股期間，預定買回1萬張，區間價21~40元；光罩董事會日前決議，自8月6日至10月5日執行庫藏股制，預定買回1000萬股，預定買回股份占公司已發行股份總數的3.96%，買回區間價格在每股21~40元，買回股份後預定轉讓股份予員工。

(時報資訊)