日前國家通訊傳播委員會(NCC)擬考量在不影響電波秩序前提下，將最大射頻輸出功率在10毫瓦（mW）以下之藍牙、Zigbee、NFC低功率射頻器材予以解除管制，未來不需NCC型式認證，就可直接上市。但時代力量立委陳椒華認為該類產品多數由大陸製造，若沒有良好的抽查等配套機制，恐出現瑕疵品危害健康甚至資安與國安，因此召開公聽會，並請NCC在釋疑前停止公告免驗。

NCC公告草案時指出，經量測及評估，此類產品造成電波干擾之情況微乎其微，解除管制，除可減輕業者進口射頻器材之成本外，亦可促進國內產業發展，有利於器材之創新應用及自由流通使用。

但陳椒華質疑，目前日、韓、新加坡、歐洲國家、美、加等多數國家仍有檢驗機制，台灣為何要率先免驗？她也憂心若對大陸低功率器材不檢驗，是否會造成警察用的通訊器材頻率被干擾？甚至進一步也干擾到國防器材的安全？

台灣電磁輻射公害防治協會主任粘麗玉質疑，NCC宣稱低功率射頻器材不會危害人體，那為何她有過兩次用藍芽耳機，來電剎那耳朵刺痛？還有民眾向協會陳情，藍芽耳機放在長褲口袋內，結果褲子被溶解破洞。

對此NCC監理處處長溫俊瑜表示，如果還用過去思維管制，必須虛耗很多人力處理，過去一年處理網路販賣的案件至少兩萬件以上，所以才覺得應該檢討，適度開放。未來不是一解除管制就都不管，例如標準檢驗局過去都會針對免驗項目抽驗，在海關進口時會有申報單，如果虛報會予以處罰。且如發生干擾，NCC仍可透過後市場管理機制，責成製造商或進口商下架、回收該器材，並限制或禁止該等器材之使用。

但陳椒華認為如今要民眾陳情才受理的後市場機制有很大問題，因此做出結論，請NCC針對免驗疑慮釋疑並先停止免驗決定；請環保署訂定基地台廣播電台高壓電塔等電磁波長時間暴露標準值；請NCC、衛福部及國家衛生研究院加強基地台及射頻器材使用對人體健康影響研究，進行流行病學調查，包括癌症及其他健康危害等研究。

此外，陳椒華要求應明定市場及網路抽查規範，並請NCC訂定管制電波秩序被干擾規範，請交通部訂定電波使用秩序規範。

(中時 )