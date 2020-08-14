高雄市第3屆市長補選明日投票，因應防疫需求，中選會提醒，投票時請戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

中選會也呼籲，投票日務必遵守法律規範，使這次投票能夠順利完成，相關規定包括：

一、15日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼競助選相關資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述候選人或選舉民調，否則將處以新臺幣(下同)50萬元以上罰鍰。

二、禁止穿戴或標示政黨、政治團體、候選人之旗幟、徽章、物品或服飾，以免構成從事競助選活動，否則將處以50萬元以上罰鍰。

三、在投票所四周30公尺內，禁止喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，否則處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

四、禁止攜帶未關機之手機進入投票所，如攜入投票所應先關機，否則將處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。

五、圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

六、 不可撕毀選舉票，否則將處以5千元以上5萬元以下罰鍰。

七、 不可將選舉票攜出投票所，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

(中時 )