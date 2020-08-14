台南市政府警察局麻豆分局13日下午在下營區一處鐵皮屋內查獲俗稱「目賊仔」之撲克牌職業賭場。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局麻豆分局13日下午在下營區一處鐵皮屋內查獲俗稱「目賊仔」之撲克牌職業賭場。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局麻豆分局13日下午在下營區一處鐵皮屋內查獲俗稱「目賊仔」之撲克牌職業賭場。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局麻豆分局13日下午15時許在下營區一處鐵皮屋內查獲俗稱「目賊仔」之撲克牌職業賭場，當場查扣賭資現金及撲克牌等證物，並將屋主暨負責人馮姓婦人等15名賭客依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦。

麻豆警分局表示，日前接獲情資有撲克牌職業賭場流竄於轄區內，立即派員埋伏蒐證，13日下午調集警力，趁賭客專心牌桌聚賭及鐵皮屋大門敞開之際衝入賭場逮人，現場賭客均不及反應即遭警方查獲。

警方發現，儘管天氣炎熱，鐵皮屋室內溫度高，且沒有空調設備，許多賭客已汗流浹背，但仍賭性堅強，披帶溼毛巾讓自己降溫來圍觀聚賭。經警方清點賭客大多50、60歲，共有15人涉案。

另因適逢防疫期間，許多賭客未戴口罩，警方帶返分局後均發放口罩並要求賭客戴上，以保護駐地及人員健康。

麻豆警分局長洪頂力表示，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，針對轄內易生不法處所會再加強查察，持續取締各地的流竄性職業賭場。

(中時 )