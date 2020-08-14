蔡英文總統14日參加交通大學台南校區致遠樓落成典禮，肯定致遠樓落成不花政府經費，藉產學合作蓋成，提到沙崙綠能園區是台灣南北產業未來的研發重鎮，並稱「我要告訴台南鄉親，下一世代的產業發展從台南開始」。
交大台南分部緊鄰歸仁區沙崙綠能園區，校方興建一棟占地1.2公頃的5樓建築，作為未來交大研發實驗教學大樓。多名出身交大的企業家校友組成致遠基金會，捐款協助，建造經費7.2億元，全由民間出資，不花校務與公務預算，被稱為產學共創，比過去的產學合作關係更緊密。
蔡英文14日參加致遠樓落成典禮，提到致遠樓的興建沒花政府一毛錢，又依法找辦法，很有效率的完工落成，令人欽佩，代表企業對產業的發展、研發與創新的投入。
蔡英文提到沙崙綠能園區就是未來世代產業，就是全球化3.0。這園區將成為台灣南北產業研發重鎮，並強調，下一個世代的產業發展，從台南開始。
台南市長黃偉哲表示，參加致遠樓落成啟用典禮，看到交大校友向心力、能力與財力，台南市是全台最大太陽能光電建置城市，交大團隊也在最短時間在大樓屋頂建置太陽能，致遠樓的落成，將來產學可有最大聯結。
蔡英文與黃偉哲在交大校友施振榮（致遠基金會董事長）陪同下，參加大樓揭牌儀式，並進入大樓房間內參訪。
(中時 )
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