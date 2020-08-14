台北市屢創高溫，台北市長柯文哲13日前往捷運萬大線工程觀摩工地熱危害預防措施與設備，柯致詞時對台下勞工表示，不要懷疑，中暑是真的會死人，最有名的例子就是洪仲丘。這番話讓現場勞工認為把工作中暑，拿來和集體霸凌致死做比較相當不妥。

柯文哲今早前往萬大線工地，他在致詞時指出，依中央氣象局資料，今年7月台北連續16天超過37度，最高是39.7度，這是124年來台灣有氣象記錄以來最高溫，5、6月因中暑掛急診的有900多人，這表示的確是個危險。

柯話峰一轉表示，跟大家講中暑是會死人的，不要懷疑真的會死人，最有名的例子就是洪仲丘， 在夏天時被操練到死掉。他當醫生也看過 真的到昏迷，已經產生症狀，下場都很慘，體溫42度連續一段時間，組織就壞死了，接下來就多重器官衰竭，拖1、2天就器官衰竭死掉，所以要跟大家講，中暑一段時間後，其實送醫 還是相當危險，最好方法就是要避免發生。

他說，在北市容易發生中暑的勞工，以營造業排第一，外送、甚至路邊舉牌，還有招牌吊掛作業、園藝還有道路作業，有很多在戶外工作的人都是中暑高危險群，也因為這樣就開始實施高溫戶外作業宣導跟勞動檢查，今年已經大概將近1800多場。

柯強調，雇主要盡到一個責任，不管是從職業安全衛生法或是職業安全衛生設置規則都有些措施，剛工程公司有提到降低工作場所溫度、提供陰涼的場所，還有提供適當的飲料，他發現還有一個更簡單的方法，就是熱的時候不要上工，鄉下種田也沒有在中午 利用白天跟晚上 ，這點勞動局要想想看工時要不要調整、有個應變辦法。

他說，這是極端氣候下會出現的東西，只是說沒有遇到都不相信，我己是真的看過，醫過中暑死掉的病人，知道真的會死人，要是沒有看過，也要想到洪仲丘事件，把中暑當作是一個勞工的危險，想辦法避免，看看怎麼作業更好。

(中時 )