連鎖菁英補習班「3教室」違規 遭罰5萬勒令停課

北市發跡的知名外語補習班「菁英國際語言教育中心」在全台有多間分校，卻被北市議員游淑慧踢爆，北市有3間分校長期違規擴大使用班舍，還有分校過去被稽查糾正後又故態復萌，北市教育局表示，已要求補習班停止使用違規班舍，並依行政執行法處10萬元怠金。

游淑慧指出，菁英國際語言教育中心累積學生超過10萬人，獲利超過數億，多年來違規擴大使用班舍，除了已向教育局登記中正區許昌街的站前分校及大安區忠孝東路的東區分校，又另在其他地址設立未立案的站前二校、三校及東區二校，教室涉及違法裝修、未依規定辦理變更登記及公安申報等。

游淑慧質疑，菁英國際語言教育中心站前二校早在2011年被消防局消防安檢時發現作為補習班使用，站前三校則在2012年被發現，東區二校2017年被發現，業者長期違規，教育局卻視若無睹，甚至2018年站前二校遭人檢舉後，業者複查時佯裝停用，1個月後又向消防局辦理補習班年度檢修申報，繼續違規使用。

「真的太誇張！」前菁英國際語言教育中心老師黃裕欽說，補習班違規使用情形已經很久，之前遭檢舉後臨時通知停課，他詢問董事長特助竟回覆「看可以撐到什麼時候，就慢慢往外移，反正教育局查到哪就再說」，停課3周後又回到原教室上課，他主張應讓學生全額退費。

教育局終身教育科長蔡曉青坦言，市府橫向聯繫不足，教育局未發現消防局曾經前往違規的分校辦理消防安檢，今年6月接獲檢舉稽查站前二、三校，發現業者違規使用，經複查後仍未改善，依行政執行法各處2分校5萬元怠金，並要求8月17前改善。

建管處使用科股長吳建興表示，日前突襲稽查後，已發文要補習班提出公安申報、試裝申請，若業者未在期限內提報，且還有營業事實，將依《建築法》各開罰6萬元。

菁英國際語言教育中心回應，遭稽查的3個校區屬「合法立案」補習班，僅有部分教室因故未即時向教育局核報「增設教室」，目前正積極配合教育局指導

改善中，8月12日已停止教室上課，同時提供老師及學員補償方案，後續計畫將移至新校區上課，另外，站前分校學員有退費需求，請與補習班接洽，可按已接受課程服務的時間比例退費。

(中時 )