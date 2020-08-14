劣！山老鼠盜珍貴林木 獵台灣黑熊疑吃下肚

何男等人意外捕捉到台灣黑熊，竟然射殺後食用。（翻攝照片）

新竹縣何姓男子等一夥人，遭到林務局新竹林區管理處、檢警查獲盜伐珍有林木遭起訴，甚至宰殺、烹煮台灣黑熊、台灣野山羊食用，兩者皆為台灣保育類動物，因設置陷阱捕捉、持槍宰殺，檢方建請從重量刑。

檢方指出，和姓男子等同夥去年8月前往尖石鄉林班地，盜伐扁柏、紅檜樹瘤時，原本設置陷阱要捕捉動物，意外捕捉到一隻台灣黑熊，並持自製獵槍開槍射殺，事後又烹煮身體、熊掌部位食用。

除此之外，何男去年10月初前往林班地，途中遇到一隻台灣野山羊，又以同一把獵槍射殺，用以煮食、烹調。檢警在調查何男等同夥盜伐扁柏、紅檜樹瘤時，意外從證物中發現台灣黑熊的照片，何男也坦承確有此事，同夥又供出除了吃黑熊，還吃了台灣野山羊。

檢方表示，何男明知台灣黑熊、台灣野山羊為行政院農業委員會列為瀕臨絕種野生動物，除經主管機關許可，不得予以獵捕、宰殺；何男僅為滿足口腹之慾，破壞大自然生態平衡，罔顧政府宣導保育野生動物之用心，妨礙環境永續發展，建請法官從重量刑，以示懲儆。

(中時 )