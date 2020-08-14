星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗今日下午一點開放，兩航班五分鐘內完售，其中Klook商務艙銷售時間13秒、純飛行體驗60秒，情人雅座2分10秒，機加酒5分，康福、雄獅、喜鴻、易遊網也在5分鐘內全數完售。

星宇航空是全新飛機、全新品牌，加上擁有龐大粉絲，該公司本月7日首發JX-8888「好想出國」飛行體驗，機票秒殺，很多民眾都想體驗星宇的客機設施與服務，迴響特別熱烈。

星宇航空很快安排8月22日再推出「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗，雙航班JX8025、JX8520接力起飛，更設計限量情人雅座套票，要帶旅客在七夕前夕的週末展開一場最浪漫的空中約會，14日下午13:00正式於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網準時開賣。

星宇航空8月22日七夕類出國活動從航班號開始就甜蜜蜜，JX8025、JX8520分別取「你愛我」及「我愛你」之諧音，JX8025中午11:00起飛，JX8520下午16:30起飛，旅客可選擇欣賞海天一色的壯麗景緻，或是將絢爛夕陽、夜景盡收眼底。「愛的航程」自桃園機場起飛，向南往菲律賓方向飛行，至東沙群島折返，飛行高度介於8,000至15,000呎之間，旅客沿途可自高空欣賞台灣美景。

「比翼雙飛」特別制定經濟艙飛行體驗價單人含稅NT$5,520，除此之外，星宇航空更推出限量情人雅座套票，雙航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙則特地將部分原為一排3人的座位安排成雙人情人雅座，讓情侶們能沈浸在只屬於兩人的空中浪漫時光，從報到櫃檯到機艙，有許多浪漫驚喜，讓行程處處充滿七夕情人節的粉紅氛圍。

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」飛行體驗更攜手KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網等五家業者包裝多元的七夕浪漫機加酒行程，售價雙人17,520起，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同，詳情可於8月14日下午13:00開賣後逕至各家業者官網查詢。

(工商 )