苗栗農工參加第60屆全國科展、2020年教育部專題及創意製作競賽獲佳績。（苗栗農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立苗栗農工參加第60屆全國科展與專題及創意製作競賽獲佳績，校方14日指出，電機空調科的「熱電共生-小型熱泵系統應用於太陽能板熱回收」作品，除了在科展環境科學類組榮獲第2名，也獲得教育部專題製作競賽全國第一，讓技職學子紮實的研究成果再獲肯定。

苗栗農工指出，今年全國科展，學校有3件作品代表竹苗地區參賽全數獲獎，除了電機空調科奪佳績，機械科師生提出「空汙報你知-守護你我檢測燈塔」，除了在科展榮獲「最佳鄉土教材獎」，也在專題競賽創意組獲得佳作；另外，電機科「Google眼鏡電錶」獲科展工程學科佳作、機械科「自製程控教學模組」，拿下專題競賽全國第3名。

電機空調科學生陳彥志、顏翊宬、胡文嘉，以「熱電共生-小型熱泵系統應用於太陽能板熱回收」獲全國科展、教育部專題競賽雙獎肯定。（苗栗農工提供／巫靜婷苗栗傳真）

電機空調科學生陳彥志、顏翊宬、胡文嘉，以「熱電共生-小型熱泵系統應用於太陽能板熱回收」獲獎，陳彥志指出，再生能源是政府重要發展政策，由於太陽能板轉換效率會隨著溫度升高成反比，作品中利用熱泵系統帶走太陽能板的熱量，並將熱量轉換成熱水或暖氣，能達到能源永續利用的目標。

機械科學生徐振哲、田宇桓、邱柏勛，以「空汙報你知-守護你我檢測燈塔」獲獎，徐振哲說明，作品利用溫、溼度與PM2.5感測器，每分鐘將數據上傳至物聯網，再配合政府空氣品質指標(AQI)，利用LED燈號與語音提醒民眾目前空氣品質，亮麗吸睛的外型加上即時性、準確性高，較市面販售的空氣盒子更實用。

(中時 )