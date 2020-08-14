前總統李登輝追思告別式今天上午在北市中山南路濟南教會舉行，但中午1點15分左右，設在台北賓館的追思祈禱會場，竟然發生民眾闖入大鬧，還用紅漆潑灑李登輝遺照的離譜事件。
據了解，1名中年婦女1點多進入台北賓館追思會場，趁著眾人不注意時突然大鬧會場還動手將現場物品掃落一地，同時從包包中拿出數個裝在氣球中的紅色油漆，直接灑在現場李登輝遺照上，同時像發狂似也朝著牆壁及地板、窗簾狂撒，現場維安人員以及保安大隊員警立刻將其壓制，帶回派出所偵訊，目前正在釐清其鬧事動機。
對於發生前總統遺照遭人潑漆事件，總統府發言人張惇涵表示，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責。
張惇涵表示，該名潑漆人士已由現場員警逮捕進行偵辦中。總統府希望前往台北賓館向李前總統追思的民眾朋友，能夠尊重李前總統及其家屬，用肅穆沈靜的心意向李前總統致意。
(中時 )
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