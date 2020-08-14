交通部長林佳龍（右2）14日出席「中彰觀光圈產業交流座談會」，指出紓困3.0卡觀光業，那就盤點交通部預算以緩濟急，讓紓困2.0到3.0不會中斷。（黃國峰攝）

台灣進入防疫新生活時期，國旅市場持續爆發，交通部觀光局推動旅遊人潮分流，14日在台中市霧峰區民主議政園區舉辦「中彰觀光圈產業交流座談會」，交通部長林佳龍到場與中部觀光業者座談，他表示，參山處跨出轄區，整合籌組中彰區域觀光聯盟，經由盤點資源去做設施的改善，以促進觀光業轉型。

交通部長林佳龍14日率觀光局副局長周廷彰等人，與中部相關業者在民主議政園區大會師，中彰地區莊競程、陳柏惟、陳素月、黃秀芳等四立委也與會，聽取百餘位台中市、彰化縣觀光相關產業公協會代表建言，並針對籌組觀光圈產業聯盟進行意見交流。

由於立法院臨時會停擺，紓困3.0卡關，不少觀光產業等不到紓困金，已倒閉，林佳龍表示，因為國際疫情嚴峻，邊境仍有管制，所以對觀光旅遊業影響很大，因此行政院已對立法案提出紓困3.0的特別預算案，期待立法院能夠早日審議通過，救急如救溺，交通部也會考量較急迫的事項，盤點交通部可用預算以緩濟急，尤其這比較困難的7、8、9月，針對旅行業、旅宿業盡快補助，希望讓紓困2.0到3.0不會中斷。

林佳龍表示短期內國際觀光無法恢復正常，剛好成為觀光業轉型升級的契機，並從盤點資源、整備設施與整合行銷等三個面向，著手進行跨域合作，其中參山處將扮演平台的角色，整合地方政府及觀光產業公協會，打造中彰觀光圈產業聯盟，將在地食、宿、遊、購、行等資源串連，重新發掘目的地旅遊魅力，推出具國際推廣潛力之觀光活動。

(中時 )