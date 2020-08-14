經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年第二季獲利降至3年低點、致使上半年獲利亦創近3年同期低點。不過，由於不利因素已全數消除，7月合併營收已衝上歷史新高，公司看好下半年營收可望呈現逐月、逐季成長趨勢。

柏文2020年第二季合併營收8.83億元，季減4.57％、年減5.16％，為近7季低點。毛利率26.82％、營益率9.3％，雙創近3年半低點。歸屬母公司稅後淨利0.51億元，季減54.08％、年減54.97％，創3年來低點，每股盈餘（EPS）0.73元則創下新低。

累計柏文上半年合併營收17.06億元、年減0.52％，仍創同期次高。但毛利率30.09％、營益率13.59％，分創近3年、近4年同期低點。歸屬母公司稅後淨利1.65億元、年減29.13％，每股盈餘2.33元，分創近3年、近4年同期低點。

柏文第二季營運降至近年低點，主因海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，進廠運動會員減少、付費展延會籍人數增加，加上新入會費減少及會員續約率略降，致使當季營收減少。但因據點持續拓增、添購防疫設備等開支，營業成本續增致使獲利出現明顯衰退。

而隨著疫情在4月底趨緩，柏文推出對應行銷方案，帶動5、6月重新入會及新入會人數大增，使負責招募新會員的健體顧問獎金明顯增加。不過，由於合約審閱及體驗時間關係，部分新會員的月費收入遞延至第三季認列，效益未完全在第二季顯現。

不過，隨著疫情趨緩帶動運動需求報復性反彈，柏文7月自結合併營收衝上3.25億元新高，月增9.65％、年增9.55％。累計1～7月合併營收20.32億元、年增0.97％，成長率由負轉正、改寫同期新高。

觀察柏文7月各服務營收，休閒運動及娛樂服務1.96億元，月增11.44％、年增6.33％。教練課程的運動保健服務1.17億元，月增6.98％、年增20.14％。一次性收取的入會費0.11億元，月增6.93％、年減17.84％。

柏文指出，「健身工廠」在去年9月前開幕的42家據點，以及近3季新開的6家據點，上半年營運均遭受疫情營收。但新入會及重新入會的會員人數自6月起大增，較疫情前更熱絡，付費延展會籍會員亦大減，造成第二季營收減少的不利因素均已消失。

柏文表示，6月24日開幕的「健身工廠」北市石牌廠，開幕預售會員超乎預期，本季尚有彰化員林廠、新竹西大廠將開幕營運，前三季已有6家都會區據點開幕。加上去年底開幕的2處都會型據點完整貢獻，合計8處都會區據點將顯著挹注下半年營收成長動能。

此外，柏文配合振興三倍券推出「3零方案」，配合暑期旺季效益及教育部加碼「動滋券」助攻，公司看好本季會員人數將快速回升、逐月成長，超越疫情前水準，下半年營運動能顯著轉強，營收可望維持逐季、逐月成長趨勢可期。

(時報資訊)