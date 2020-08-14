台股今開低走高，儘管權值股熄火，資金流向航運、生醫、宅經濟等族群，在題材股點火下，指數盤中兩度黑翻紅，終場台股收漲32.33點、報在12795.46點、成交量為2126.79億元；台股周線收連9紅、本周指數漲32.66點。

權值股今普遍熄火，股王大立光(3008)整場多震盪於平盤附近，終場收0.13%，台積電(2330)開低震盪，股價小跌0.47%、收在427元，鴻海(2317)則逆勢小漲，收漲1.13%，躍上80元大關，聯發科(2454)則受到高通傳出搶單消息，股價走跌，在5日線、月線下方震盪，收跌0.58%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)盤中漲幅拉抬，連袂上揚逾1%。

在全球持續受疫情壟罩下，宅經濟持續發燒，廣達(2382)法說會對下半年釋出樂觀訊息，全年筆電出貨上看雙位數，今開高走高，大漲8.5%，華碩(2357)、宏碁(2353)也在疫情關係下，NB出貨看俏，今股價雙雙走揚，漲幅在1.5%~2%。

今日台股資金也流向航運以及生醫股，下半年原油價格漲幅有限，有利於航運成綁，長榮(2603)盤中亮燈漲停，終場鎖住，陽明(2609)亦一度漲停，萬海(2615)午盤後則維持約4%~5%漲幅表現。

和碩(4938)宣布以總價145億元，每股87.5元，併購鎧勝-KY(5264)，外資多維持持有或中立評等，今早盤鎧勝-KY一開盤即跳空漲停鎖住，和碩亦大漲逾7%，尾盤也受買單拉抬。

分析師表示，目前全球市場仍密切關注美中間衝突發展，台股指數回到5日與10日均線之間，但中長線仍維持多方架構不變，短期在科技股回檔的壓力下可能再測月線支撐，但仍可能受國際市場消息波動影響，預期指數將於12600-13000點震盪盤堅，逢回聚焦業績題材股操作，另外，只要美股不要連續性的大幅回檔，則台股有機會於此整理一段時日之後，再次蓄勢向上挑戰13000點。

(時報資訊)