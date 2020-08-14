安心亞日前推出新專輯《愛得起》，其中〈臉盲症〉犀利點出現代女性不自覺被世俗的「美麗」觀念綁架，甚至連多數男性也是「臉盲症」患者，以歌詞勉勵女生「看看自己還擁有的，鼻孔大也算不可多得」；安心亞表示以前對自己的鼻孔超不滿意，每次看照片都覺得鼻孔太大，曾因此想動刀「縮鼻」，最後靠運動健身找回自信：「還好當時沒衝動行事」 。

安心亞出道前上節目。（翻攝Youtube）

安心亞出道以來整形傳聞不斷，外傳她胸部、臉型及鼻子都動過刀，更有媒體拿出她剛出道那幾年的照片比對近期的照片，發現她不僅臉型變小、變尖，原本的大圓眼變成細長電眼，山根的部位變化更是明顯，不僅鼻孔變小、鼻子也更挺。

安心亞多年來不堪整型傳聞紛擾，在新歌〈臉盲症〉裡唱著「他當下只想變成更多更好的人，更多量產的女神」，坦言自己過去曾為了迎合「美」的標準、想要成為別人眼中的那個人，最後卻不知道自己真正要的是什麼，直呼新歌作詞者陳珊妮「很恐怖」：「老師很懂我！像是拍照的時候，鼻孔、法令紋都是我最在意的點，她居然都寫進歌詞裡，真的很殘忍耶。」她認為女生常被許多框架限制，尤其是工作必須在螢光幕前曝光，無論自己喜不喜歡，都會接收到各種批評。

她過去大腿比較粗壯，曾被笑是「金華火腿」，「當時看了很難過，還想過要不要去抽脂，因為大家好像都喜歡鳥仔腳」？今年她為了準備新專輯發行全力健身，每周進健身房三次，在教練監督下跑步加重訓、每天至少做300下仰臥起坐，開始掌握自己身體的節奏，也才發現過去對自己的不滿，來自於沒有自信，「我現在只要相信自己可以做得到、健康就是漂亮，反而不再那麼在意笑起來有沒有法令紋、鼻孔大不大、腿粗不粗」。

安心亞推出新專輯《愛得起》。（環球音樂提供）

(中時 )