有些不法詐騙，會利用部分人貪財貪色的人性弱點，以各種套路，誘騙對方錢財，在中國大陸的說法叫作「套路貸」。而最近大陸贛州南康警方，就破獲了一起以「色誘」來詐騙，俗稱「套路嫖」的相關案件，當地警方提醒民眾，不要受騙上當。

據《新浪新聞》等大陸媒體報導，有一名鄭先生日前用手機上網時，在QQ上彈出一條曖昧的美容美體店的廣告資訊，其廣告內容充滿性誘惑。鄭男依照對方提供的地址，到了該美容美體店，店家意有所指對他「暗示」，若想要特殊服務，就需要額外充值。結果鄭男前後共加值了3800元，想好好入店享受一番，結果體驗完發現，這只是一般按摩專案，他認為自己受騙了，氣著離開店家去報警。

當地警方表示，近期已接到多名群眾報警舉報，該家美容美體店有提供色情服務，但警方上門盤查時，並沒有發現店家提供任何色情等不法服務。警方再深入調查後發現，店家疑似有以「色情服務」當誘餌，誘拐男顧客做更高充值消費的「套路嫖」嫌疑，短短一個月內，就有30多名男子受騙上當，提醒民眾要特別小心，不要傻傻被騙了。

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(中時新聞網)