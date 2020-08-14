更新內容）新北地檢署日前指揮新北市刑大與移民署偵辦，逮到賣淫集團黃姓男子等11名犯嫌，並查獲8名賣淫女子，發現因；據了解，因疫情關係，外籍賣淫女子變成奇貨，全套交易價錢從3000至5000元狂漲至一次8000元，約翻了一倍。

新北地檢署檢察官周懿君去年7月偵辦邱姓男子媒介性交易案時，發現有其它共犯，懷疑是集團性犯案，指揮北區事務大隊機動隊及新北市刑大深入追查。

檢察官8月見時機成熟，指揮相關單位兵分14路前往三重、板橋區等應召機房、旅館等處搜索，查扣電腦、手機、帳冊、匯款單、筆記本、保險套等證物，並帶回11名嫌犯。

經調查發現，去年7月時，黃姓主嫌與邱姓男子、李姓女子、魏女等人共組媒介性交易集團，除了安排應召女子入住旅館、套房性交易外，若有應召客需要，還會送女子至指定場所交易。

檢方除了查獲犯嫌外，還帶回8名賣淫女子，包括3名台灣籍女子、1名中國籍女子、5名泰國籍女子，幾乎都是20多歲年輕女子。

據了解，因疫情影響，外籍女子現在只出不進，各應召業者都在搶人，交易價格也隨之升高，從以前的一次3000至5000元漲到8000元，就連外貌普通的女子價錢都居高不下，也讓調查單位相當驚訝。

新北地檢署複訊後，認為黃姓主嫌違反兒少性剝削防制條例等罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押，其餘共犯分別以3至8萬交保。

(中時 )