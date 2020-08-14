近日40歲住台中的謝先生，在升級當了爸爸後，每天到家的第1件事情就是抱小孩，因為姿勢不正確的關係，使得前臂外側痠痛，漸漸延伸至手肘產生劇烈疼痛，每當小孩討抱時也只得忍痛拒絕。起先透過貼藥布、各式按摩、整復推拿等方式治療皆不見效，改透過乾針治療後，謝先生網球肘症狀大幅改善，終於又能和孩子玩成一片。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，患者為工程師，長期使用電腦超過10小時，手臂本來就有痠軟疼痛的問題，又加上抱小孩的姿勢不正確，使症狀更加惡化，手肘經常產生劇烈疼痛，確診為網球肘。期間嘗試各種療法均無改善，但為了讓自己能盡快抱孩子，讓原本十分畏懼扎針的謝先生，鼓起勇氣嘗試乾針療法，沒想到在2次治療後疼痛感完全消除，更笑著說沒想像中可怕。

周立偉指出，網球肘又稱為「肱骨外上髁炎」，主要好發於長期使用電腦者、打高爾夫球、反覆搬東西、鎖螺絲的工人、勾著菜籃的主婦等，以謝先生為例，因長期使用電腦、抱小孩，導致過度使用手腕伸展肌，造成此肌肉靠近手肘的肌腱發炎，若沒有對症下藥，將會對日常生活造成極大影響。

周立偉介紹，治療網球肘的方式包括熱敷、電療、超音波治療、低能量雷射等，有時會合併使用止痛藥或注射類固醇，但因謝先生的症狀已長達3個月沒有改善，最後醫師建議採取乾針治療，透過醫師徒手診斷出正確的病發肌肉，再以細針精準刺到激痛點，產生肌肉跳躍，藉以關閉疼痛點，停止肌肉筋膜發炎反應，使肌筋膜系統自主排列修復，即可改善疼痛，因過程中不加任何藥物，故名為乾針。

醫師提到，某些特殊部位的肌肉，例如：頸部、手臂的小肌肉群，或是胸背肌肉群引起的肌筋膜疼痛症，因不易以徒手方式精確定位，且治療過程中可能有氣胸出血之虞，為安全起見，會搭配高頻率的軟組織超音波，觀察針刺的深度與範圍，避免傷害附近神經血管及深層臟器，也能藉此監測局部組織血流量的變化，以確定療效。

周立偉提醒，平時應避免長時間維持同1個姿勢，或是過度負重，否則網球肘仍有可能找上門，若疼痛狀況超過1周，就應就醫檢查，加速恢復的速度。

(中時新聞網)