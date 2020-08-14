統一獅在花蓮球場迎戰富邦悍將，雙方都派出土投應戰，由江辰晏對上陳仕朋，兩人都是畢業於西苑高中的校友，統一獅拿下近期3連勝，不過江辰晏個人則是處於6連敗中，上一場先發就是對上悍將，但等不到隊友支援吞敗，今日要同場對決悍將王牌土投陳仕朋。

江辰晏本季對上富邦悍將拿下2勝2敗，對戰自責分率是相當不錯的2.92，上一次先發對上悍將繳出好成績，主投7局僅被敲2支安打，不過因被張進德敲3分炮而失4分吞敗。江辰晏近況不錯，但都等不到隊友火力支援，今日獅隊在花蓮主場，是否能延續連勝氣勢，助江辰晏止住個人6連敗，不僅要靠自己也要靠隊友。

而陳仕朋本季對上統一獅4戰收下3勝1敗，對戰自責分率4.38，陳仕朋近況不佳，近3場先發都沒投滿5局就退場，處於3連敗狀態，尤其本季曾被林安可轟過2發、陳鏞基1發全壘打，林安可是目前中職全壘打王，需特別注意。

(中時 )