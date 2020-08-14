國民黨文傳會主委王育敏今天說，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁35歲時，曾和助理集資新台幣2000萬元買股票，但陳其邁未申報這筆資料，有違反公職人員財產申報法、申報不實之嫌。

陳其邁競選總部發言人邱俊憲表示，沒有炒股，此事是投資失利，陳其邁以自己住的房產作為抵押貸款，當年就有申報該筆抵押貸款，過程透明，盼國民黨別再冷飯熱炒，一再用抹黑影響選情。

高雄市長補選明天投票，王育敏上午召開記者會表示，當年才剛35歲的陳其邁居然能與助理集資約2000萬元，投資未上市的「網虎國際」公司股票，之後慘賠也毫不在意，令人質疑這些錢的來源為何。

王育敏說，經查當時陳其邁的財產申報，都未申報這筆資料，有違反公職人員財產申報法、申報不實之嫌，陳其邁有必要對社會大眾做清楚交代。

出席記者會的文傳會副主委黃子哲說，有媒體在2019年曾報導，檢廉偵辦移民署資訊設備採購弊案時查出，涉案的跨越科技董事長李奇申，與前總統府國策顧問蔡騏遠於1999年創辦「網虎國際」軟體公司，當時才擔任2屆立委的陳其邁，2000年就與助理集資約2000萬元，透過蔡騏遠購買網虎未上市股票。

黃子哲指出，據媒體報導，蔡騏遠當時曾為陳其邁架構網站與民眾互動，陳其邁更投入鉅資購買網虎的未上市股票，但網虎國際後來因投資糾紛鬧得沸沸揚揚，檢方偵辦後，蔡騏遠以違反證券交易法遭起訴，陳其邁還以證人身分作證，陳其邁有必要說清楚、講明白。

(中時新聞網)