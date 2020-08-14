周五台股開盤重挫，失守12700點、保不住10日線，隨後逐步拉回平盤附近小碎步，蘋概三雄僅鴻海(2317)小漲，台積電(2330)、大立光(3008)均平盤忐忑徘徊，電子股光害不亮，所幸傳產的造紙、航運、水泥成為大盤生力軍，擊退空軍，重抱12700關、10日、5日線。而BDI指數連漲、低油價有利成本，以及傳統旺季將至，長榮(2603)財報給「利」登漲停執掌兵符，散裝的新興(2605)、台航(2617)、四維航(5608)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)以及貨櫃雙雄的陽明(2609)和萬海(2615)、台灣高鐵(2633)、榮運(2607)等個股皆揚帆破浪，上市航運類指登逾2個月高點，穩居60點之上，終場漲幅3.36%，名列上市漲幅第二位。

受海峽型船及巴拿馬型船運價皆漲逾400美元的激勵下，乾散貨BDI指數連續12個交易日上漲，市場前景樂觀，而BDI持續增溫，散裝航運可望走出第二季谷底而市況攀升。加上因低油價有利於成本，航運股乘風破浪，即使油價可望緩步回升，但運價、運量維持高檔，後市展望樂觀。

長榮第2季終結連兩季虧，也相較去年同期轉盈，單季每股盈餘0.66元，上半年稅後淨利27.51億元，每股盈餘0.57元。迎接旺季，即使油價恐緩步回升，但運價、運量持穩高檔，本季獲利維持高成長可期，法人更普遍推估今年每股盈餘將落在1.5-2元，為3年來最佳表現。外資連2日買超逾5000張，周五人氣爆棚，爆出17萬張量能，高鎖13.55元漲停，寫下波段新高價。

資金湧入航運股，陽明(2609)也觸及8.67元漲停價，收漲逾8.87%，萬海(2615)亦同步帶量高漲4.46%，以目前市場運價，已可看出8、9月營收會有較大幅成長，萬海活用市場熱浪潮，在美西線開出多班加班船。

慧洋-KY(2637)前7月稅前虧損為4.2億元，每股稅前虧損0.59元，惟7月獲利小賺，成功終結連5個月虧損，重回獲利，法人看好，下半年可望持續維持獲利狀態。慧洋也分析，各國疫情管控措施趨緩，開始積極振興經濟、活絡貿易，訂單回籠下，運價指數接連增溫，以及大陸先前水患災後重建需要進口仰賴國外大宗原物料，散裝航運需求勢必可擋。公司也將視市場行情評估處分老舊船舶，維持船隊運力。

海運市場回溫，以美國航線來看，7月已經超過去年表現，加上傳統旺季報到，第3季營運可期。國泰證期經理蔡明翰認為，航運中的貨櫃與散裝供需有明顯改善，後續的續航力相對較佳，航空雖財報優於預期，但客運業務仍維持低迷，預期反彈後很快將轉為整理。

(時報資訊)