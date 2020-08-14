統一超(2912)7-ELEVEN再度與遠傳攜手，「遠傳南京復興北X 7-ELEVEN朱崙數位體驗門市」將於8月17日開幕，結合雙方優勢進駐南京復興商業型商圈，打造遠傳心5G服務。

便利商店近年來持續推出大型、複合店型以滿足消費者生活所需，多元經營型態賦予超商門市更多聚客服務，有效吸引來客及提升業績，遠傳數位體驗門市相較於一般門市，來客數可達5倍增幅，而電信門號與數位服務銷售業績亦提升達140%之多，無論在來客數或電信銷售服務表現上，都呈現跳躍式成長。

繼去年與遠傳合作的台北南昌X 7-ELEVEN羅昌門市開幕後，今年7-ELEVEN與遠傳再推出第二家結合電信X超商型態的「遠傳南京復興北X 7-ELEVEN朱崙數位體驗門市」，預計8月17日正式開幕，位於居住、商業辦公混合型商圈，讓上班與通勤族群可以利用午餐時間，一站式完成繳費、逛商品、申辦手機等服務，還可透過5G手機享受遠傳friDayVR沉浸式娛樂體驗，讓消費者無論在實體便利服務或虛擬智慧生活，都能獲得一致性的服務與銷售體驗。

(時報資訊)