國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁14日選前之夜，將在台糖物流園區廣場舉辦，前高雄市長韓國瑜終於決定為李站台。對此，有韓粉直言，聽到韓國瑜要站台非常於心不忍，但韓國瑜最後願意出來，有一個深遠的意義，就是讓高雄還存有一絲絲的正氣！

粉專「韓黑父母不崩潰」臉書分享一位韓粉的貼文，感性表示，今天晚上讓韓國瑜知道，我們都還在！以下是該挺韓粉專分享韓粉「潘恩西」對於韓國瑜今晚要站台的全文：

說實話，我於心不忍他再次站台，這背後一定有千絲萬縷的掙扎。

他不是為自己盤算什麼，因為一個人被無端操弄罷免掉，看到無數人為他掉淚難過，加上議長的悲憤離世……。

我不相信這世界還有人有這種勇氣，願意再站出來呼籲什麼，做些什麼。

政治的冷酷無情，已經深深挫傷了他的心，支持者也在一次次的政治絞殺中，逐漸心灰意冷。

這次補選怎麼看都是「不可能的任務」，加上高雄人對這次選舉非常冷感，一次次的政治情感勒索，早已失去號召投票的熱情。

我想韓國瑜最後願意出來，是基於情義，是基於前市長「對這座城市未竟志業的最後期勉」「但願李眉蓁在他的加持下」「鼓足無匹勇氣打下漂亮的戰果」「陳其邁難以突破罷韓票數天頂」「李眉蓁必須守住韓國瑜總統大選成果」……。

「陳其邁始終怕的是韓國瑜」「陳其邁始終是韓國瑜的手下敗將」「陳其邁用卑劣的方式回歸再次參選」「陳其邁大可以直接登頂行政院長」「陳其邁何苦回鍋高雄市長」「除了政治利益還是政治利益」「陳其邁少了直轄市長的歷練難以在中生代接班梯隊中」……。

高雄人在2018年有一次勇敢的決定，卻在民進黨的操弄下，送走了給予高雄奇蹟和光榮的韓國瑜市長，這樣的氛圍還未覺醒、還未後悔……。

韓國瑜力挺李眉蓁只有一個深遠的意義「讓高雄還存有一絲絲的正氣」「讓許崑源議長的憾恨不要被白白葬送」「韓國瑜為高雄把脈整骨讓市政建設走上應有的正軌」「必須有人能夠延續這份遺志」「只有不能放棄」「永不放棄」「努力傳承下去」。

我們不能讓陳其邁輕鬆愉快，我們不能讓罷韓偽君子趾高氣昂，明天晚上是重現韓流光芒的時刻，他來的突然，來的迅疾，在我們心中激起陣陣漣漪，但願我們撐起這片燈海，告訴全世界「我們還在」「我們一直都在」。

(中時新聞網)