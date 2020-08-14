受惠官股券商對台股不離不棄，逢低大買相關財報績優股，使電子、航運、水泥等股得力撐大盤開低震盪走高，化解權王台積電、聯發科與日月光投控等半導體族群演出疲軟壓力，加權股價指數終場收漲32.33點，重返5日線之上，報12795.46點，漲幅0.25%，成交2126.79億元。

周五站在多方的集團股，包括鴻海、股王大立光、長榮航、長榮、華航、廣達、仁寶、友達、群創、台化、台泥、亞泥、台玻與和碩等；而臉色不佳的權值股，除上述台積電等之外，還包括國泰金、富邦金、兆豐金、第一金、中華電、南亞科、聯電、台塑、遠東新、南亞、台塑化、台灣大及第一金等。

櫃買市場方面，受惠電子股重返攻堅主流，而生技族群也震盪趨堅，加上電機、化學等類股同樣站在多方，化解紡纖、鋼鐵、營建、航運與觀光等類股拉回壓力，盤勢開低震盪走高，終場大漲0.88%，報164.05點，成交427.41億元。

上市、櫃個股表現不錯，如PCB族群南電、欣興；被動元件奇力新、華新科與興勤；光學股之玉晶光、新鉅科與今國光；IC設計股之譜瑞-KY、祥碩；與矽晶圓之環球晶、中美晶與嘉晶等。

另外，生技與防疫等股雖有杏國、杏輝兩股拉回整理，但合一、中天、共信-KY、中化生、恆大、康那香及中化等力挺多方，顯示主力群並未因康友-KY高層多落跑而退縮，生醫股按部就班循規蹈矩做生意仍大有人在，使市場大戶仍老神在在觀察類股之中多行情。

業內人士指出，台股量價關係在歷史高原區，始終搭配得宜，並未失控，而且檯面上權值股仍持穩輪動，加上國家隊法人不偏空，使盤勢得穩步趨堅，大波段行情仍審慎樂觀。

(工商 )