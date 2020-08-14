李登輝最後巡禮！繞行總統府 文武百官致敬

前總統李登輝移靈車隊14日到北市第二殯儀館進行火化，李登輝孫女李坤儀（後排中）在丈夫趙贊凱（後排右）等人陪同下，手捧骨灰罈步出火化場。（張鎧乙攝）

前總統李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，今清晨自台北榮總懷恩堂移靈後，濟南教會完成儀式、火化；教會人士透露，曾文惠年事已高，體力難負荷，加上台灣人的習俗，「夫妻不相送」，因此未到場；李登輝骨灰預計10月7日安葬在五指山。

據了解，總統府治喪大員會議將於8月19日召開，待決議後會另外擇期舉辦葬禮；告別追思禮拜預計9月16日以後舉行，骨灰預計10月7日安葬在五指山軍人公墓。

據了解，今天是李登輝治喪事宜的第一階段，第二階段則是將會再舉辦一次告別追思禮拜，最後第三階段則是安葬儀式，李登輝骨灰預計10月7日安葬在五指山軍人公墓；但相關時程規劃，工作小組預計8月19日向副總統賴清德主持的治喪大員會議報告後，做最後確定再對外公布。

知情人士表示，今天濟南教會的入殮火化禮拜，由擔任該禮拜主禮的葉啟祥牧師及濟南教會主任牧師黃春生共同主持，葉啟祥引用約翰福音14章1至6節、詩篇23章1至6節，以「一生倚靠神直到天家」為題證道。

知情人士指出，入殮火化禮拜一開始，奏樂、宣召、唱詩歌，最後由總統府秘書長李大維等人獻花致意。

(中時 )