2020年全球受新冠肺炎疫情衝擊，可能影響未來企業經營和就業型態，為預為因應，台中市勞工局9月23日將在台灣大道市政大樓舉辦「2020亞太地區就業促進政策交流研討會」，以「後疫情時代之就業權益影響探討」為主題，邀請國內外專家學者和與會者交流，深入了解後疫情時代就業現況、企業經營型態變革、勞工生活協助與紓困措施。

勞工局長吳威志表示，研討會邀請勞動部勞動力發展署專題介紹疫情對於我國就業情勢的影響；邀請馬來西亞居鑾中華總商會會長、同時也是龍城集團的負責人陳成龍，以東協國家為例針對「企業經營型態變革之建議」發表專題演講。

研討會力邀國立中正大學勞工關係學系教授馬財專、韓國勞動研究院研究員Heung-Jun Jung博士、國立台灣大學國家發展研究所教授辛炳隆，針對「非典型就業時代之就業權益保障」及「疫情影響之勞工紓困協助及未來因應」兩大議題，進行深入交流探討。

此外，因應疫情影響，這次國外講者將以視訊方式連線至會場。

吳威志指出，研討會當天上午同步於會場外舉行「就業促進成果展示」，展示「安定生活」、「穩固就業」、「職能提升」、「創業育成」四大主題，協助與會者了解就業情勢、就業促進成果、就業相關資源及個人權益。

研討會後舉行「改善勞動生活－就業推動政策的現在與未來」工作坊，以「改善勞動生活－就業推動政策的現在與未來」為主軸，針對「勞工工作與生活協助措施」、「創新型態就業服務政策」、「職業訓練如何因應產業變遷」、「教育轉型與職前訓練」、「企業協助與創業輔導」及「非典型勞動者保護」等勞工就業議題，邀集各領域專家學者從多面向深入探討，期能激盪出切合勞工實際需求的建議，作為市府未來就業政策的參考。

吳威志強調，自疫情爆發以來，市府與中央主管機關合作，以迅速協助勞工就業及提升勞工福祉為首要目標，祭出「紓困九箭」方案、舉辦「2020台中購物節」等，盼能幫助市民及事業單位度過難關。

勞工局並推出青創貸款利息延長補貼、非自願失業勞工生活補助、勞工大學產業員工專班等方案，致力維護台中勞工就業權益與生活安全。

勞工局也積極推出視訊媒合就業、青年就業金安薪、弱勢勞工就業協助計畫、振興就業徵才、視覺功能障礙者從事按摩工作補貼、大量解僱預警查訪等方案，這次更舉辦研討會協助市府擬定對策，多管齊下幫助勞資雙方共度難關。

「2020亞太地區就業促進政策交流研討會」即日起開放線上報名，歡迎踴躍參加。

(中時 )