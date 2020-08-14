4年前因韓國同意部屬美國「薩德」防禦系統，大陸當局為反制頒布了「限韓令」，阻止韓國藝人到大陸發展或辦活動，韓星參與的戲劇也被冷藏，新冠肺炎疫情爆發前，曾有數組韓國藝人解封到大陸出席活動，外界因此以為限韓令趨緩，黃致列最近則自曝韓星被禁止在微博發文，禁令似乎未減反而升高。

2016年為反擊美國在韓國布置「薩德」系統，大陸祭出限韓令，逼迫韓星原訂或正在計畫在大陸舉行的公開活動全數取消，更封殺所有韓星出現在螢光幕上，當時災情反應於韓國娛樂公司股價，四大娛樂公司市值總計蒸發3615億韓元，約104億台幣，宋仲基、全智賢等韓流大咖在大陸的代言也頻傳被取代，在《我是歌手》走紅的歌手黃致列也被迫退出《爸爸去哪兒》第四季。

黃致列發文。（圖／翻攝自微博）

BLACKPINK泰籍的Lisa最近仍能正常發文。（圖／翻攝自lalalalisa_m微博）

當時還傳出，「氧氣美女」李英愛為了睽違螢光幕11年的作品《師任堂，光的日記》發出親筆信給大陸廣電總局，請求核准儘速上映，2016年底YG娛樂的「樂童音樂家」突破重圍在上海梅賽德斯賓士文化中心舉行亞洲巡迴演唱，被視為限韓令鬆綁的第一步，但後來大陸網站又閃電停止更新所有韓國綜藝節目，讓外界對於限韓令發展霧裡看花。

近日，有大陸粉絲在黃致列的官方粉絲cafe留言問他為何最近都不用微博？黃致列用韓文回說：「不能用了，不只是我，其他韓國藝人們也是，對於滿懷感恩之心的我來說，希望所有關係都能儘快好起來」，消息一出被轉載到大陸微博上，引發許多討論，另有人發現，該限令只針對「韓國籍」藝人，若身為韓團成員但身分並非韓國人，便不被列入此限，例如BLACKPINK泰籍的Lisa仍能正常發文。

(中時新聞網)