大同股權爭奪戰爭議不斷，在比誰的胳膊粗誰的錢多的過程中，股價從2016年的4元漲到2018年的42.4元，巿場派結合多方力量提高股權，但還是沒有被巿場派翻盤，林家長媳的實力也是不容小看，如今再度跌回到14.4元，對價值型投資人來說反而可以開始留意，不見得要馬上跳進去淌混水，但大同本身價值絕對比巿價高很多(前巿場派認為值80元，我們不置可否，但一定比現在14.4元高很多)，我們來粗估一下過去巿場派大戶買的成本:

第1波2016年下半年，共買了35萬張，成本大約12元，這一批是最大的部位；

第2波2017年下半年，共買了23萬張，成本大約20元；

第3批在2018年中，共買了11萬張，成本大約31元；

三批下來總共買了69萬張，粗估成本約17.6元，今天跌到14.4元，已是賠錢狀態，再跌下去就會到達第一批的成本12元左右，只有當巿場派全部認賠殺出時，才可能長期維持在其成本之下，以長線支撐來看，10-11元左右可能就是鐵板區，巿場派若能找到新的資金進來，買的成本還比三圓便宜，其實就投資策略角度，長線投資人若願意賭一把，趁本波外資停損出場，股價打回原形，可以開始來留意大同的價值。

圖文/船長授權提供

可以這麼說，如果買大同的股票，就是買一個買權，什麼買權呢，賭林家被翻盤的機會，如果翻盤，股價就絕對不會是這種價格，而且可能是翻倍以上。當然如果沒有翻盤，這個買權就得等很久才有機會執行，但是只要三圓沒有死心，每次董監事改選有都有機會開樂透......

先列為觀察名單。

附表為2018年今周刊調查的大同公司不動產土地，光是土地就值快1100億，先不算現在又持續增值，若加上開發利益，保守估計至少可以再增值二、三成，也就是可達1400億，扣除全部負債1065億+加回現金135億，最保守估計的每股淨值就有22-23元，巿場派說的值80元或許有點膨風，但合理值應是高於23元的。

資料來源：今周刊

※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)