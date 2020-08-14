向來以硬漢形象示人的俄羅斯總統普丁，13日在臉書粉絲專頁發出一張「赤裸著上半身騎黑熊、背著超大針筒涉水」的惡搞圖，並寫下「俄羅斯正在拯救世界，新冠肺炎疫苗將提供給各國」等文字，幽默有趣的發文至今已獲得19萬人次按讚。

新冠肺炎病毒2020年初於全球爆發造成慘重疫情，各國政府紛紛致力於疫苗研發；俄羅斯總統普丁11日宣布，全球首支新冠肺炎疫苗已研發現世，並將以蘇聯人造衛星之名「史普尼克V」（Sputnik V）為其命名，且即將開始大量生產，提供海外各國人民使用。此外，普丁疑似為了強調疫苗的安全及效用，還在臉書PO出「背著超大針筒（象徵疫苗）騎黑熊涉水」的照片，引起廣大網友熱烈討論。

網友紛紛在該則貼文下方留言，對俄羅斯研發出疫苗表示感謝，「恭喜普丁先生」、「謝謝俄羅斯」、「幹得好」、「我想信你一定可以送到」、「世界欠俄羅斯很大的人情」，也有人針對照片留言笑稱，「希望接種疫苗之後，不會進化成超人」。

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(中時新聞網)