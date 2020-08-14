地中海東部海域能源糾紛達到新高點，土耳其放狠話警告希臘不要輕舉妄動。

據德國之聲報導，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）當地時間周四（8月13日）在首都安卡拉黨部大會演講中發出強烈警告，若土耳其勘探船遭希臘攻擊，雅典政府將會付出「沉重代價」。

埃爾多安說「我們已經跟希臘說了如果你攻擊我們的Oruc Reis勘探船，你將付出沉重代價。」關於具體土耳其將如何懲罰希臘，埃爾多安沒有給出任何細節。

報導指出，埃爾多安的言論是因為土耳其收到未證實的消息說一艘土耳其護航艦受到希臘的船隻攻擊。希臘國防部否認這則指控。

本周一（8月10日）土耳其派出Oruc Reis號勘探船以及5艘護航軍艦前往爭議海域執行作業任務，引起希臘強烈不滿。隨後希臘軍方宣佈進入戒備狀態。

法國總統馬克宏也出面支持希臘，稱將向地中海東部海域增兵，敦促土耳其停止勘探作業。

自從地中海東部水域發現天然氣後，希臘和土耳其兩國陷入一場能源衝突。

(中時新聞網)