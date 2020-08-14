鄭永柱說，兒童無法配戴成人口罩，最大問題是耳掛戴，民眾能使用固定片，多纏繞幾圈，減少耳掛帶長度，就能讓兒童使用。(吳建輝攝)

華新兒童口罩最近只要一上架，就會馬上被搶購一空。(吳建輝攝)

在過兩個禮拜就要開學，疫情偏偏這時又升溫，許多家長擔心開學後孩子在學校群聚生活，若發生感染事件該如何是好，他們唯一能做的就是幫孩子準備口罩，彰化口罩廠華新醫材表示，這兩周民眾購買兒童口罩的需求確實增加，但國內兒童口罩的產量確實比較少，將增產線來供應兒童口罩需求。

自今年6月起國內開放自由市場販售口罩，成人口罩需求已經足以供應國人，但兒童口罩及幼幼口罩部分相對不足，除國家隊每2周10 片，只能到一般藥局購買，但兒童口罩不像成人普及，許多家長反映到處買不到，希望能增產供應市場需求。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，國內兒童口罩需求量大，但產量確實不高，尤其開學快到了，近幾周到工廠購買兒童口罩的需求確實增加，許多民眾向他們反映到處都買不到，希望他們能釋出更多來販售，免得他們心驚驚，擔心孩子在學校的安危。

鄭永柱說，華新目前有２條生產兒童口罩的產線，每月約能產出2百萬片，因應開學以及疫情持續升溫，華新已購入新的兒童口罩機台，最快兩周內能投入生產，未來每月生產量預計可達3百萬片。

鄭永柱也說，國內口罩產量事實上算是相當充足，政府徵用每日８百萬片，等於每月至少有2.4億片口罩在市場流通，加上民間販售肯定超過5億，呼籲民眾勿過度恐慌囤積口罩，將口罩留給更需要的人，一起對抗疫情。

(中時 )