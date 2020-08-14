去年曾打文化部長鄭麗君巴掌，引發軒然大波的資深藝人鄭惠中，14日下午又前往設在台北賓館的李登輝追思會館，趁眾人不注意時，拿出預藏裝有紅色油漆的氣球，擲向祈禱室內擺放的李登輝肖像，鄭惠中隨後遭中正一警方逮捕，現正在警局訊問中，據了解，鄭惠中向警方表示，自己只是為了要表達政治訴求，但警方仍在釐清。

鄭惠中去年1月參加華視關懷藝人春節餐會時，碰到也來參加的文化部長鄭麗君，鄭惠中不滿民進黨的「去蔣化」，上前打了鄭一巴掌，事後因鄭麗君未提告，包括傷害、公然侮辱及妨礙公務均不起訴。

據了解，鄭惠中是跟著群眾進入追思會場，卻趁眾人未注意時，向李登輝的肖像潑漆，事後遭警方逮捕，警方表示，潑漆涉及毀損罪以及文化資產保存法，目前要確定主辦單位總統府是否提告，才會進行後續偵辦。

總統府隨後譴責這種不理性行為，認為非常不可取，希望前往台北賓館追思的民眾，能夠尊重李前總統及家屬向他致意。

(中時 )