華紙（1905）今（14）日召開線上法說，受惠本業虧損收斂、認列股利收入挹注業外收益，2002年第二季終止連4季虧損、每股盈餘（EPS）0.03元。不過，上半年營運未能轉盈，每股虧損0.07元，為近6年同期低點。

華紙2020年第二季合併營收45億元，季減1.34％、年減16.03％，降至7年半低點。不過，毛利率8％、營益率負0.68％，本業雖仍虧損、但回升至近1年高點。

在本業虧損收斂，配合股利收入挹注業外顯著轉盈，華紙第二季歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘（EPS）0.03元，較首季每股虧損0.11元、去年同期每股虧損0.03元顯著轉盈，終止連4季虧損。

不過，因國際漿價較去年同期仍相差達200美元，華紙上半年合併營收90.61億元、年減15.64％，為近8年同期低點。毛利率6.68％、營益率負1.84％，本業為近6年同期再見虧損。歸屬母公司稅後虧損0.81億元、每股虧損0.07元，亦為近6年同期再度轉虧。

華紙代理發言人林冠均表示，第二季營收下滑，主因疫情導致紙品銷量季減6％。不過木片價格下跌致使漿廠虧損減少、配合紙廠生產效率提升優化，使毛利率反向提升。業外則受惠認列永豐金股利收入，較往年落於第三季早，使業外收益顯著增加。

(時報資訊)