立委楊瓊瓔爭取營建署補助、台中市政府協助取得用地，潭子區民生街將延伸53公尺以銜接福貴路，預定明年初完工。（王文吉攝）

台中市潭子區民生街延伸福貴路多年遲未開通，市長盧秀燕上任後委請時任副市長楊瓊瓔爭取內政部營建署納入「生活圈道路計畫」補助。楊瓊瓔14日出席工程說明會時表示，市府已完成用地取得，道路串聯工程經費約4400萬元，完工後將可打通交通瓶頸。

內政部營建署中工處14日舉辦「潭子區民生街7號打通至福貴路工程」施工前說明會，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、台中市政府建設局、潭子區公所、栗林里里長簡順雄、栗林社區發展協會理事長張吉安及附近居民均到場關心。

營建署中工處道中隊分隊長侯勝彬說明，此工程開闢全長約53公尺、路寬為12尺，工程及用地總經費約4400萬元。去年底市府已完成用地取得，道路工程由營建署繼續辦理工程設計、監造及施作等事宜，預定8月19日開工、明年1月底完工，讓在地鄉親交通更加便利。

楊瓊瓔表示，栗林里民生街與福貴路目前僅有人行便道連結，周邊道路往來車流無法通行，且有高低落差危險，地方居民長期盼望打通。期待營建署中工處、市府充分合作儘速完工，改善既有巷道連結及坡度高低差問題。

至於福貴路銜接中山路既有校栗林橋改建工程，預定9月底完工，第二階段上游側施工預定10月施作，整體工程可望在明年1月通車，未來栗林里完成民生街銜接福貴路及福貴路銜接中山路的最後一哩路，交通將四通八達。

台中市建設局表示，潭子區民生街延伸福貴路多年遲未開通，盧市長競選期間接獲地方建議後，並與楊瓊瓔共同思考解決方案，在2018年12月就職後，隨即由時任副市長楊瓊瓔爭取內政部營建署納入「生活圈道路計畫」補助。

(中時 )