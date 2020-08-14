道奇隊貝茲單場3響炮。（道奇隊臉書）

道奇14日痛宰教士隊，貝茲(Mookie Betts)敲出難得一見的單場3響炮，事實上對他來說沒那麼稀奇，因為他已經是大聯盟史上最多次單場3轟的打者(6場)！貝茲2局下、4局下、5局下各敲一轟，道奇11-2大獲全勝。

貝茲擔任第一棒，首打席挨觸身球，之後他彷彿吞了大力丸，2局下抓住第一球就轟出牆外。4局下教士已經換投，貝茲照轟不誤。5局下對手不敢給他好球了，連續3球都是壞球，貝茲不慌不忙等到一顆紅中，單場第3轟炸裂！8局下貝茲最後一打席敲出滾地安打，單場4支4與5打點完美演出。

大聯盟史上單場3轟最多次的有索沙(Sammy Sosa)、麥茲(Johnny Mize)，貝茲的6場3轟與他們並列。貝茲今年才27歲，又簽了12年長約，超越這些前輩是遲早的事。貝茲雖然不是全壘打王，但他的打擊技巧很全面，生涯已經兩度達成單季30轟、3成打擊率。

貝茲簽了天價合約之後就感受到龐大壓力，「畢竟我也是人，但我非常努力，我保持著對成功的饑渴。最困難的是我必須適應新投手，我一定會竭盡所能提昇到最佳狀態。」貝茲過去6年是美聯紅襪隊球員，他本季初次轉戰國聯，但看起來國聯投手也壓不住他了。

道奇在國西與洛磯並列龍頭，這次系列賽以2勝2負跟教士打平，只領先兩場勝差。

(中時新聞網)