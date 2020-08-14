宇峻奧汀預計將於2020年秋季發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，預計將於8月下旬至9月上旬，展開限額菁英前哨測試，將提供Google Play版本及封測官網APK版本下載。同步公開特色「隊長系統」，說明來自「時序安全司令部」的小隊長們，是以何種與眾不同的能力率領各自的潘朵拉小隊。同時，感謝日前玩家與Coser於CWT-55現場一同共襄盛舉，特此釋出活動精彩花絮，讓未能到場的玩家也能一同回顧當天精彩盛況，並期待小隊長們於FF36再次登場！

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》限額菁英前哨測試 即將開啟

《潘朵拉的迴響》即將展開限時限額的菁英前哨測試，讓玩家搶先體驗由軍武少女、沙盤彈幕戰鬥交織而成的潘朵拉世界！同時，參與菁英測試的玩家，只要達成相應條件，即可享有上線後「尊榮頭像框飾」等超值專屬福利。遊戲進行至一定程度，還可擁有參加「Brookstone貓耳耳機 萊茵限定款抽獎」之資格！

本次刪檔測試將開放限量3000名額供玩家搶先體驗，額滿後將無法登入遊戲，測試時間預計為8月下旬至9月上旬。測試結束後僅保留遊戲帳戶資料，正式上線後可登入同帳號領取儲值返利、尊榮頭像框飾，遊戲進度將全數清除。

●封測時間

預計為8月下旬至9月上旬。

●報名方式

直接下載遊戲並進入伺服器，即可直接由玩，無需報名。

※伺服器額滿後則無法登入遊戲。

●測試平台

提供Google Play版本及封測官網APK版本下載。

●募集人數

Android/Apk版本，共3000人。

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》限額菁英前哨測試 即將開啟。(圖/宇峻奧汀提供)

引領隊伍的菁英級潘朵拉核心──「隊長系統」

在潘朵拉的迴響的世界中，僅有３位「Aegis級」菁英潘朵拉少女，他們擁有遠超於一般潘朵拉的強大心智與能力，分別領導著組成時序安全司令部TLSC的三個小隊：「FD分隊」、「Wall分隊」、「920分隊」，三位隊長皆可透過探索潘朵拉的世界，使其加入隊伍。

作為TLSC的團隊領袖，他們領導所有潘朵拉在戰場上的行動，是每場戰役出擊必需的單位。玩家做為指揮官，將在遊戲中的沙盤地圖上操作至多兩位隊長，合理運用作戰資源、配置進攻路線，將隊伍引導至勝利。可透過僅有隊長可使用的「進階」系統，加強所有基礎能力，提升各項屬性的同時，也能給予我方出擊潘朵拉全方位的強化及防禦特化，三名隊長皆可以透過進階系統，一路培養成最高階的金色SSR卡片喔！

引領隊伍的菁英級潘朵拉核心──「隊長系統」。(圖/宇峻奧汀提供)

引領隊伍的菁英級潘朵拉核心──「隊長系統」。(圖/宇峻奧汀提供)

「隊長系統」影響整體潘朵拉小隊的戰鬥力與生存續航力，面臨斯芬克斯的入侵與Ａ類感染體大量襲來，該如何有效提升、分配資源給三位隊長，讓他們帶領各自的小隊於沙盤戰場中大放異彩，將會是指揮官們重要的課題之一。

CWT-55順利落幕 釋出活動花絮

日前CWT-55攤位活動順利落幕，感謝玩家與Coser於現場一同共襄盛舉，圓滿《潘朵拉的迴響》首次實體展覽。今後，宇峻奧汀也將持續傾注心力打造《潘朵拉的迴響》遊戲內容、實體活動，盼與玩家寫下更多美好回憶，特此公開活動剪影，讓未能到場的玩家也能一睹展覽盛況。

CWT-55順利落幕，釋出活動花絮。(圖/宇峻奧汀提供)

CWT-55順利落幕，釋出活動花絮。(圖/宇峻奧汀提供)

由衷感謝指揮官們對此次展出的支持與愛護，同時也感謝三位小隊長萊茵、維羅妮卡、艾莉塔，以及辛勤的小隊員們，遊戲菁英前哨測試上線在即，未來也請多多指教！

CWT-55順利落幕，釋出活動花絮。(圖/宇峻奧汀提供)

CWT-55順利落幕，釋出活動花絮。(圖/宇峻奧汀提供)

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年秋季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方網站與粉絲團。

CWT-55順利落幕，釋出活動花絮。(圖/宇峻奧汀提供)

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